بالكفن| أم فلسطينية تطلب السماح من طفلها الشهيد.. فيديو يدمي القلوب

في أصعب مشهد يمكن أن تراه عينا أم في العالم، تحدثت مواطنة فلسطينية إلى طفلها الشهيد وهو بالكفن قبل دفنه تطالبه بمسامحتها على تقصيرها أو عقابها له أو حرمانه له من أي شيء.

سامحني ياما

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، من بينها منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، لأم فلسطينية وهي تتحدث لنجلها الشهيد لآخر مرة في حياتها قبل أن يتم دفنه، حيث تقول له: "أمانة سامحني، سامحني إن قصرت بحقك بيوم من الأيام، سامحني إن لم أجيب لك شيئًا وحرمتك منه "سامحني ياما" سامحني والله لما كنت أضربك ببقى حزينة عليك لكن كان بدي إياك أحسن واحد".

وأضافت وهي تلامس شعر نجلها: "إوعاك.. إوعاك تفكر إني كنت بكرهك والله كنت بحبك"، ثم قبلته واحتضنته وسط مطالب من المحيطين بها بالاكتفاء بهذا القدر من الحديث، لكنها طلبت منهم أن يعطوها فرصة لكي "تشبع منه" قبل أن يرحل.

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واحد من أصعب المقاطع التي شاهدتها، أم تُحَدث ابنها الشهيد وتطلب منه أن يسامحها على تقصيرها ، بل وتلوم نفسها إن حرمته يوماً أو عاقبته 💔



ربي يجبر كسر قلبها وقلب كل من له فقيد يحبه 🤲🏻



لا تقسوا على الامهات ،، فلحظات الوداع صعبة 😭#غزة #طوفان_الأقصى#فلسطين #أبوعبيدة

. pic.twitter.com/I1YWdvnd6p — Zena (@El_Zena) December 3, 2023

وفي اليوم الثالث بعد انتهاء الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحماس، شنت قوات الجيش الإسرائيلي عدة غارات على مناطق متفرقة من وسط وجنوب قطاع غزة مثل المناطق الشرقية لخان يونس جنوب القطاع ودير البلح وسط غزة ومخيم البريج وكذلك مخيم جنين.