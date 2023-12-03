«الاحتلال الإسرائيلي» يواصل قصف غزة بمئات القذائف خلال 24 ساعة

أعلن متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي مواصلة القصف الجوي على قطاع غزة، بحسب ما أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.
وأضاف المتحدث: «صفينا أفرادا في قطاع غزة باستخدام المسيرات، والقوات البحرية استهدفت القطاع بمئات القذائف خلال 24 ساعة».
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أعلن متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي مواصلة القصف الجوي على قطاع غزة، بحسب ما أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.
وأضاف المتحدث: «صفينا أفرادا في قطاع غزة باستخدام المسيرات، والقوات البحرية استهدفت القطاع بمئات القذائف خلال 24 ساعة».
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