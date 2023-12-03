حلم ولا حقيقة؟..طفلة فلسطينية أصيبت بالقصف لا تصدق ما شاهدته| فيديو

ارتكب الجيش الإسرائيلي أمس مجزرة جديدة في حي الشجاعية بفلسطين حيث استهدف مربع سكني مأهول بالسكان مما أسفر عن مقتل أكثر من 60 مواطن فيما تحاول طواقم المديرية العامة للدفاع المدني انتشال أكثر من 300 مواطن ما بين مصاب وشهيد، بحسب ما ورد في موقع RT بالعربي.

حلم ولا بجد؟

من بين المصابين اللذين تم انتشالهم حتى الآن طفلة تسمى فرح وتبلغ من العمر 5 سنوات ونص انتشر مقطع فيديو لها على موقع التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقًا) وهي تتحدث مع طاقم الأطباء بالمستشفى غير مستوعبة لما شاهدته وعايشته من قصف على حيها السكني.

فقالت الطفلة باكية للطبيب المسعف لها: عمو بدي أسألك شغلة "هذا حلم ولا بجد؟" فرد عليها المسعف محاولًا طمأنتها "ماتخافي ياعمو إنتي بخير". حينها ردت الطفلة مؤكدة أنها تعلم أنها بخير لكنها تريد معرفة ما إذا كان ما يحدث بمنزلها حلم أم حقيقة.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس 50 عمارة سكنية ومنزلًا بحي الشجاعية في مواصلة غاراتها على شمال ووسط وجوب قطاع غزة.