أحمد حسن يكشف مصير نجم دفاع الأهلي في مباراة بلوزداد

كشف احمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لن يلحق بمباراة شباب بلوزداد

وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك: "مصدر بالأهلي.. محمد عبد المنعم لن يلحق بمباراة شباب بلوزداد و تجهيزه لمونديال الأندية".



وتعادل الأهلي أمس مع يانج أفريكانز في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا بنتيجة 1 / 1 قابضًا على صدارةالمجموعة برصيد 4 نقاط، بينما كان قريبًا من الفوز بسهولة.

وبهذا التعادل مع يانج افريكانز فإن الأهلي خلال آخر 9 لقاءات، لم يحقق الفوز سوى في 3 مباريات فقط، آخرها أمامميدياما الغاني، وتعادل مع سيمبا التنزاني، ثم صن داونز الجنوب إفريقي في لقائي الذهاب والعودة، بخلاف التعادلمع سموحة، وقبله الجونة، في بطولة الدوري، حيث لم يحقق الفوز سوى على المقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا.