للمرة الثالثة.. تعرض سفينة إسرائيلية لهجوم بالقرب من اليمن

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بتعرض سفينة إسرائيلية أخرى لهجوم من قبل الحوثيين في اليمن.

و أعلنت إدارة التجارة التابعة للبحرية البريطانية (UKMTO) عن حادثة وقعت اليوم الأحد، حلقت فيها طائرة بدون طيار فوق السفن البحرية في منطقة باب المندب بالبحر الأحمر.

وبحسب التقارير، هاجمت الطائرة بدون طيار سفينة في المنطقة.

وقيل في التقارير إنه سمع دوي انفجار في المنطقة الجنوبية الشرقية من اليمن، فيما جاءت الطائرة أيضًا من اليمن.

وقيل أيضا أن التفاصيل قيد التحقيق، مع تحذير السفن في المنطقة لاتخاذ المزيد من الحذر.

وهذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها الإبلاغ عن هجوم على سفينة بالقرب من اليمن، بعد أن قيل الأسبوع الماضي إن ناقلة نفط مرتبطة بشركة إسرائيلية تعرضت لهجوم في خليج عدن.

قالت منظمة التجارة والنقل البحري البريطانية، إن الناقلة التابعة لشركة بريطانية مرتبطة بإسرائيل، تعرضت لتهديدات من الحوثيين، مشيرة إلى أن الحادث له علاقة بعوامل سياسية في اليمن.

وقبل أسبوع من ذلك، أعلن الحوثيين استيلائهم على سفينة إسرائيلية على متنها طاقم مكون من 22 فردا.