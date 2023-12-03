الجالية المصرية بالسعودية: وفرنا عددًا كبيرًا من المياه والعصائر وبعض الوجبات الخفيفة للناخبين

صرح محمد فاروق أبو حشيش، عضو الجالية المصرية بالسعودية، بأن يوم الجمعة الماضي شهد توافدًا كبيرًا جدًا من أبناء الجالية المصرية بالسعودية منذ بداية فتح أبواب اللجان، والحضور كان مميزًا للعائلات والشباب.

وأوضح "أبو حشيش"، خلال مداخلته برنامج صباح الورد المذاع على شاشة TEN TV، أن السفارة المصرية بالسعودية استعدت بشكل جيد لهذه العملية الانتخابية لسير الإجراءات بسهولة، بجانب تنظيم العديد من المبادرات بالتعاون مع أبناء الجالية المصرية لمساعدة الناخبين للقدوم للسفارة والمشاركة بالانتخابات الرئاسية.

ونوه، إلى أنه تم تشكيل وسائل مواصلات لنقل المصريين من أماكن التجمعات إلى مقر السفارة والعكس، حتى تساعدهم على الإدلاء بأصواتهم بالانتخابات، مشيرًا إلى مظاهر الفرح الموجودة والتي تتمثل في الأغاني الوطنية المصاحبة من أمام اللجان الانتخابية.

وجبات وهدايا للناخبين

ولفت، إلى أن السفارة بالتعاون مع الجالية المصرية قد وفرت عددا كبيرًا من المياه والعصائر وبعض الوجبات الخفيفة، بجانب توزيع الهدايا للأطفال، معقبا: "مشاهد اليوم كانت جميلة وكان يومًا في حب مصر والانتماء لها".

