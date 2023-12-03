حملة المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة: المصريون بالخارج يسطرون ملحمة في الإقبال وعمليات التصويت|صور

مُشيدة بحيادية البعثات الدبلوماسية

أشاد الدكتور راغب مصطفي مدير حملة المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة للمصريين بالخارج بالملحمة التي سطرها أبناء مصر بالخارج والإقبال علي عملية التصويت.

كما أشاد بحيادية السفارات والبعثات الدبلوماسية وإجراء العملية الانتخابية بحيادية وشفافية.

والتقي الدكتور راغب مصطفي أثناء متابعة سير العملية الانتخابية في يومها الاخير بسفير مصر بالمملكة العربية السعودية السفير أحمد فاروق.

وقال إنه اليوم وأثناء متابعة سير العملية الانتخابية بالسعودية كان في استقبالنا البعثة الدبلوماسية و على رأسهم السفير ضياء الدين حماد وزير مفوض نائب رئيس البعثة كان موجودًا معنا عدد من أبناء الجالية في المملكة العربية السعودية وأعضاء من الحملات الأخرى بتعاون مشترك.

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