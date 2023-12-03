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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مُشيدة بحيادية البعثات الدبلوماسية

حملة المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة: المصريون بالخارج يسطرون ملحمة في الإقبال وعمليات التصويت|صور

حملة عبدالسند يمامة
حملة عبدالسند يمامة للمصريين بالخارج تشيد بإقبال المصريين

أشاد الدكتور راغب مصطفي مدير حملة المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة للمصريين بالخارج بالملحمة التي سطرها أبناء مصر بالخارج والإقبال علي عملية التصويت.

كما أشاد بحيادية السفارات والبعثات الدبلوماسية وإجراء العملية الانتخابية بحيادية وشفافية.

والتقي الدكتور راغب مصطفي أثناء متابعة سير العملية الانتخابية في يومها الاخير بسفير مصر بالمملكة العربية السعودية السفير أحمد فاروق.

وقال إنه اليوم وأثناء متابعة سير العملية الانتخابية بالسعودية كان في استقبالنا البعثة الدبلوماسية و على رأسهم السفير ضياء الدين حماد وزير مفوض نائب رئيس البعثة كان موجودًا معنا عدد من أبناء الجالية في المملكة العربية السعودية وأعضاء من الحملات الأخرى بتعاون مشترك.

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حملة المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة عملية التصويت العملية الانتخابية المملكة العربية السعودية السفير أحمد فاروق

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