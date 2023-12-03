خطوات استخراج إعلام الوراثة.. اعرف المستندات المطلوبة

يسعي الكثير من الناس إلي معرفة خطوات استخراج إعلام الوراثة من محكمة الأسرة بعد وفاة رب الأسرة والتي تحدد تقسيم الميراث بين الأبناء وعليه هناك مجموعة من المستندات والأوراق المطلوبة من أجل استخراج إعلام الوراثة.

خطوات استخراج إعلام الوراثة من محكمة الأسرة



وهناك مجموعة من الخطوات اللازمة التي يجب علي الراغبين في استخراج إعلام الوراثة من محكمة الأسرة القيام بها والتي تتضمن مايلي :-

- يتم فى البداية تقديم طلب لمحكمة الأسرة، موضح فيه اسم المتوفى وتاريخ الوفاة وأسماء الورثة، واسم الأم باعتبارها الوصية على الأولاد القصر.

- فى هذه الخطوة ضمن خطوات استخراج إعلام الوراثة من محكمة الأسرة إرفاق الطلب مع شهادة الوفاة، وقرار الوصاية وصور من بطاقة الرقم الشخصي للمتقدم.

- وفى هذه الخطوة يتم كتابة صيغة إعلان للورثة بالجلسة، وفي حالة عدم وجود ورثة غير الأم والأطفال القصر، فلا يشترط الإعلان، ويكتفى بحضور الأم أو وكيلها.

- وفى هذه الخطوة سيتم تحديد جلسة إعلام الوراثة خلال 3 أسابيع، أو شهر على الأكثر

- كما يلزم إحضار شاهدين من الرجال من الجيران أو معارف المتوفى، ليسألهم بعض الأسئلة الروتينية ليتأكد من خلالها الوفاة، وأن الميراث محصور للورثة الموضحين في البيان.

- يصدر إعلام الوراثة في اليوم التالي، أو في جلسة أخرى يحددها القاضي.

المستندات المطلوبه لاستخراج إعلام الوراثة



ويلزم علي الراغبين في استخراج إعلام الوراثة تحضير مجموعة من الأوراق المطلوبة وتشمل ما يلي :-

- تقديم طلب موجه لرئيس محكمة الأسرة لاستخراج إعلام الوراثة.

- كما يجب احضار أصل شهادة الوفاة أو مستخرج رسمي منها.

- وتتضمن الاوراق المطلوبه ورقة بصيغة الإعلان بجلسة إعلام الوراثة.

- وتشمل المستندات المطلوبة إحضار 4 دمغات محاماة.

- كما يلزم إحضار صورة من بطاقة مقدم الطلب.

- تقديم صورة كارنية النقابة، وصورة التوكيل للمحامي.

أهمية إعلام الوراثة

يعد إعلام الوراثة المستند الأساسي الذي يتم الإعتراف به سواء في البنوك أو المصالح الحكومية، لتقسيم الميراث بين الوراثة، وبدون وجوده، لا يمكن الإطلاع على حسابات أو أي مستندات تخص المتوفى.

