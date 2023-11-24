عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عقوبة التلاعب في إجراءات إعلام الوراثة وفقا للقانون

صدى البلد

واجه قانون العقوبات، الكثير من الجرائم التي يمكن ارتكابها من سرقة وتزوير وغيرها بعقوبات رادعة تهدف لضبط سلوكيات المواطنين.

ونصت المادة (226) علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من قرر في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة، وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال.

ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من استعمل إعلاماً بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة وضبط على الوجه المبين في الفقرة الأولى من هذه المادة وهو عالم بذلك.

ووفقا للمادة (228) يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من أدخل في بلاد مصر بضائع ممنوع دخولها فيها أو نقل هذه البضائع أو حملها في الطرق لبيعها أو عرضها للبيع أو أخفاها أو شرع في ذلك ما لم ينص قانوناً عن عقوبة أخرى.

وأشارت المادة (229) مكرر، إلي أن كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتاباً أو مصنفاً يحتوي على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء أزمة النقد الأجنبي.. قرار حكومي جديد بشأن الدولار وبيع العقارات

انتهى بشكل رسمي.. هذا هو مصير فتوح مع الزمالك

بيضة فاسدة .. تصريح صادم من زميل محمد صلاح

كسر حاجز الـ 3000.. تطورات غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21

بنطلون شمس الكويتية يثير الجدل في أحدث ظهور لها| شاهد

قتل المدنيين واحترام القانون| شاهد… الفيديو المتسبب في استدعاء إسرائيل لسفيري بلجيكا وإسبانيا.. صفعة لـ نتنياهو

الأهلي يختار بديلا أجنبيا لـ علي معلول.. تفاصيل

ورطة في الزمالك قبل لقاء أبو سليم الليبي | خبر صادم

موضوعات متعلقة

تحركات حكومية برلمانية عاجلة.. غرامة 2 مليون جنيه لهؤلاء التجار

السجن 5 سنوات لطبيب متهم بالإتجار في الأعضاء البشرية

ترشيحاتنا

تحذير للمواطنين بشأن الأيام المقبلة.. تعرف على حالة الطقس من هيئة الأرصاد

سحر رامى عن حسين الإمام: كان فنانا وزوجا عظيما

غيابات مؤثرة للمارد الأحمر.. قناة مجانية تذيع مباراة الأهلي وميدياما بدوري أبطال إفريقيا

أخبار السيارات |اركب "أوتوماتيك" بـ 175 ألف جنيه.. أرخص نيسان صني 2024..أسعار كيا جراند سيراتو الجديدة

قوات الاحتلال تفرج عن 39 امرأة وطفلا من الأسرى الفلسطينيين

رئيس اتحاد جدة يخرج عن صمته بسبب محمد صلاح.. لهذا السبب فشلت الصفقة الكبري


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها الثوم.. أعشاب وأطعمة لخشونة الركبة

ميغلاش عليكي .. ياسمين صبري تُهدي طقم من ملابسها لمعجبة | شاهد

بعد رجوع هاني الناظر .. أسباب الإصابة بسرطان الدم

بملابس ملفتة.. منة فضالي تثير الجدل في أحدث ظهور لها

فيديو

فيديوجراف..أمنيتي أصحى بخير .. كلمات طفلة فلسطينية تهز قلوب العالم

بعد اختفائها لفترة طويلة عن الساحة.. صفية العمري تكشف العديد من أسرار حياتها

بعد نمبر وان.. محمد رمضان يطلق على نفسه لقب الجوكر

هل ينتقل إلى الأهلي.. فتوح يشعل السوشيال ميديا مع كهربا وإمام عاشور/فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

أحمد عبد المجيد

أحمد عبد المجيد يكتب: الشيطان واليهود.. بين «أنا» و «نحن»

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ