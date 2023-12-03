أزمة الوفد| زيادة رواتب الصحفيين 800 جنيه.. وبداية مرحلة جديدة من التفاوض

أكد خالد البلشي نقيب الصحفيين، أنه استلم خطابًا موقّعًا رسميًا من الدكتور أيمن محسب، رئيس مجلس إدارة جريدة وبوابة الوفد، يقضى ببدء صرف مبلغ 800 جنيه، زيادة دورية على رواتب جميع العاملين، بداية من راتب شهر ديسمبر الجاري.

وأوضح أن الخطاب أفاد بأن “محسب” اتفق خلال أيام، على جدولة صرف 900 جنيه خلال 6 أشهر حتى شهر يونيو 2024.

وأبدى البلشي، استعداده الدائم للحضور في أي وقت تحدده اللجنة النقابية، حال الإخلال بأي اتفاق تم بين جميع الأطراف.

وعقدت اللجنة النقابية للعاملين بجريدة الوفد، اجتماعها الاستثنائي الرابع، اليوم الأحد الموافق 3 ديسمبر بحضور خالد البلشي نقيب الصحفيين، والدكتور وجدي زين الدين رئيس التحرير، والدكتور محمد عادل رئيس اللجنة النقابية، وعددٍ من أعضائها، وعدد كبير من الجمعية العمومية.

وأكد الدكتور وجدى أن الإدارة حريصة على زيادة الأجور أعلى من الحد الأدنى، الذى أقرته الدولة، مطالبًا بأهمية بدء تطبيق خطة التطوير الخاصة بالبوابة الإلكترونية، وضرورة وحدة وتكاتف العاملين بالمؤسسة للنهوض بها فى أقرب وقت ممكن.

وقدم الدكتور محمد عادل رئيس اللجنة النقابية الشكر لنقيب الصحفيين، وأعضاء مجلس النقابة، ومجدي البدوي رئيس النقابة العامة، والدكتور أيمن محسب، وقيادات المؤسسة وأعضاء الجمعية العمومية وأعضاء اللجنة النقابية، مؤكدًا أن الرهان الوحيد هو وحدة صف العاملين.

وأدانت اللجنة النقابية كل التجاوزات التى حدثت مؤخرًا ضد رئيس اللجنة النقابية وبعض أعضائها.