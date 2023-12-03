الجالية المصرية في تركيا تواصل التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024

أبرزت قناة "القاهرة الإخبارية"، توافد أبناء الجالية المصرية في تركيا على صناديق الاقتراع؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية باليوم الثالث والأخير.

وأكد الناخبون حرصهم على المشاركة في الانتخابات إيمانا بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية بهدف دعم مؤسسات الدولة وتثبيت ركائز النظام الديموقراطي.

الانتخابات

ويتنافس في الانتخابات 4 مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي «النجمة»، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، ورمزه «الشمس»، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، ورمزه «النخلة»، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، ورمزه «السلم».