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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تحذر حزب الله من ارتكاب خطأ يجلب الخراب لـ لبنان

حزب الله وإسرائيل
حزب الله وإسرائيل

حذر  المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلية، عوفير جندلمان،  اليوم الأحد، حزب الله اللبناني من ارتكاب خطأ قد يجلب الخراب للبنان.

وزعم جندلمان، في بيان صحفي، أن “حماس بدأت هذه الحرب ولكننا سننهيها بشروطنا وبانتصار مبين لا يقبل التأويل”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قصف أهداف لـ حزب الله في لبنان، بما في ذلك بنية تحتية وأهداف عسكرية.

وقال الناطق بلسان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن القوات استهدفت مصادر هجوم صاروخي على إسرائيل.

وكان حزب الله اللبناني، قال إنه استهدف مواقع زبدين والرادار ورويسات العلم الإسرائيلية بمزارع شبعا محققا إصابات مباشرة.

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وأكد حزب الله، أنه استهدف بالصواريخ آلية عسكرية إسرائيلية في قاعدة بيت هليل، وأوقع طاقمها بين قتيل وجريح.

حماس حزب الله حكومة الاحتلال الإسرائيلية لبنان

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