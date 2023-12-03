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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لابيد يدعو إلى التصويت ضد مشروع توزيع الأموال السياسية خلال الحرب

يائير لابيد
يائير لابيد

دعا زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد، أعضاء الكنيست إلى التصويت ضد توزيع الأموال الائتلافية خلال الحرب في قطاع غزة.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال لابيد من  على منصة الكنيست: “لا يمكنكم التصويت لصالح مليارات من أموال التحالف خلال الحرب”، مضيفًا "أدعو جميع أعضاء الائتلاف الذين لا يزال لديهم ذرة من الضمير في قلوبهم إلى التصويت ضد هذه الميزانية".

وأضاف أنه لا ينبغي لإسرائيل أن تمهد الطريق نحو توزيع التمويل السياسي خلال زمن الحرب، كجزء من نقاش في الكنيست يسبق التصويت المتعلق بميزانية إسرائيل المحدثة في زمن الحرب.

ووافقت حكومة الاحتلال على تغيير بقيمة 30 مليار شيكل في الأسابيع الستة الأخيرة من ميزانية 2023، وإعادة توجيه الأموال نحو خوض الحرب المستمرة في غزة ودعم الجبهة الداخلية.

وعارض حزب "الوحدة الوطنية" برئاسة الوزير في المجلس الوزاري الحربي بيني جانتس الميزانية.

ومن المتوقع أيضًا أن يؤدي الانتهاء من تحديث الميزانية في زمن الحرب إلى إطلاق مئات الملايين من الشواكل من أموال التحالف المجمدة، والتي تم تعليقها حتى تنتهي إسرائيل من إعادة توجيه أموال 2023 نحو المجهود الحربي.

وأعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأحد، أنه يعتزم تقديم تحديث ميزانيته في زمن الحرب للتصويت الأول من بين ثلاثة تصويتات في الكنيست يوم الأربعاء المقبل.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قال سموتريتش أمام الجلسة العامة للكنيست: “هدفنا هو طرحها على طاولة الكنيست غدا من أجل التصويت عليها يوم الأربعاء”، مضيفا أن الخطة قابلة للتغيير.

ومن المقرر أن يصوت الكنيست اليوم على مشروع قانون من شأنه خفض العجز والحد من النفقات، في إطار عملية تحديث الميزانية.

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