سفير مصر بكندا: إقبال المواطنين على التصويت بانتخابات الرئاسة يدعو للفخر.. فيديو

أعرب السفير أحمد حافظ سفير مصر في كندا، عن سعادته بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية، قائلًا: «نحن سعداء بالمشاركة في العمل والواجب الوطني وسعداء بالجالية المصرية في كندا، فهي جالية وطنية بالفعل، رغم أن المسافات بعيدة لمقر التصويت».



إقبال المصريين للتصويت في انتخابات الرئاسة بكندا

وقال السفير أحمد حافظ في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» على فضائية «صدى البلد» مع الإعلامية عزة مصطفى، اليوم الأحد، إنه من المشرف قدوم كم كبير من المصريين من مناطق كثيرة من كندا للإدلاء بأصواتهم، موضحًا أن اليوم الأحد هو ثالث أيام التصويت في كندا.



وتابع السفير أحمد حافظ: «شيء مشرف للغاية ومدعاة للفخر أن نجد أسر بأكملها تأتي برجال ونساء للتصويت وكان هناك مشاركة للشباب وبقوة سواء في لجنة الانتخابات الرئيسية في أوتاوا أو في اللجنة الفرعية في القنصلية العامة في مونتريال، لذلك نحن سعداء بحرص المصريين على القدوم للتصويت وممارسة حقهم الدستوري رغم الطقس القارس وسقوط الثلوج في الشوارع".

