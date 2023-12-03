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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سفير مصر في كندا: حضور كثيف للمصريين أمام صناديق الاقتراع

سفير مصر في كندا
سفير مصر في كندا

علق السفير أحمد حافظ، سفير مصر في كندا، على كواليس مشاركة المصريين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الحالية لعالم 2024.

وأضاف السفير أحمد حافظ سفير مصر في كندا، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " صالة التحرير"، عبر فضائية" صدى البلد"، مساء اليوم الأحد، أنه علي الرغم من سقوط الثلوج وانخفاض درجات الحرارة بصورة كبيرة لم يمنع ذلك المصريين من الذهاب الي صناديق الاقتراع والادلاء بأصواتهم لاختيار رئيسهم.

وأشار سفير مصر في كندا، إلى أن حجم إقبال المصريين على صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية مظهر يشعرنا بالفرحة والسعادة ومدي وطنية المصريين، لافتا الي أن كندا يوجد بها جالية كبيرة من المصريين.

ولفت إلى أن العديد من المصريين في كندا يقيمون في مقاطعات بعيدة عن السفارات والقنصليات وعلي الرغم من ذلك لم تمنعهم المسافة من الحضور الي السفارات والأدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة.

واستطرد، أن صناديق الاقتراع شهدت علي مدار اليومين الماضيين توافد كبير من المصريين علي صناديق الاقتراع مما يدعو الي الفخر مردفا الي أن هناك أسر بأكملها حضرت الي السفارات للأدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

الانتخابات الرئاسية كندا صناديق الاقتراع السفير أحمد حافظ الانتخابات

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