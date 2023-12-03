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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى : الرئيس السيسي حريص على أهله وناسه

أحمد موسى
أحمد موسى

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن هناك 5 محافظات تزرع قصب السكر ويعتمدون عليه بشكل أساسي كدخل للمزارعين، موضحا أن هناك أشخاص بدأوا يزرعوا البصل «مش وحش» بس عاوزين القمح برضو، إضافة إلى البنجر.


وقال أحمد موسى خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، إن هناك 6 محافظات يزرعوا البنجر في الوجه البحري.


وتابع  : الرئيس السيسي حريص على أهله وناسه ولا يمكن أن يتأخر عنهم في أي وقت، وفي ظل الأزمات الموجودين فيها المحافظات السابق ذكرها تشارك في الانتخابات بنسب كبيرة.


وأوضح أن محافظة سوهاج بها 3.5 مليون صوت انتخابي، وكذلك الشرقية والغربية، والمواطن يحب أن يساعد بلده من خلال المشاركة في الانتخابات.


ولفت إلى أن صوت كل مواطن مهم قوي في الداخل المصري وخارجها، والصوت هيفرق قوي ومهم جدا وصوت كل واحد في الشعب المصري له قيمة كبيرة.


واستطرد أحمد موسى: بقول للعالم إننا مستمرين في دعم بلدنا ومساندة الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية.


وواصل أحمد موسى : الفترة الجاية نحتاج الدعم بتاعنا يكون لينا ويتوجه لملايين المصريين، وإحنا دعمنا أشقاءنا الفلسطينيين والتحالف الوطني قام بدور كبير، وفي دول ظلت تتحدث تتحدث كثيرا ومقدمتش دعم بجنيه.


وأردف  موسى أن الشعب المصري رغم الظروف الاقتصادية تبرع من قوته للأشقاء الفلسطينيين، وفي الآخر تلاقي بعض العناصر الفلسطينية عناصر مأجورة، وأي حد يتطاول على بلدي أو يشكك فيما تنجزه مأجور، كل جهد مصر وشغلها من أجل فلسطين وإيجاد دولة فلسطينية مستقلة.
 

أحمد موسى الرئيس السيسي مصر الفلسطينيين التحالف الوطني

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