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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

موعد ومكان تشييع جنازة الفنان الراحل أشرف عبد الغفور

أشرف عبد الغفور
أشرف عبد الغفور

كشف عزوز عادل، عضو نقابة المهن التمثيلية، عن موعد ومكان صلاة الجنازة على الفنان أشرف عبد الغفور .

جنازة أشرف عبد الغفور

وقال عزوز عادل، في تصريح خاص لصدى البلد: “سيتم تشييع الجثمان من مسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، غدًا الاثنين، عقب صلاة الظهر، وسيكون الدفن في مقابر العائلة بالفيوم”.

وتوفي الفنان أشرف عبد الغفور، مساء اليوم، عن عمر ناهز 81 عاما، بعد مسيرة فنية ناجحة، بعد أن تعرض لحادث سير برفقه زوجته.

وتعرضت زوجته لبعض الكدمات البسيطة ، حيث وضعها الأطباء تحت الملاحظة .

وفور وصول ابنته الفنانة ريهام عبد الغفور إلى المستشفى؛ انهارت بالبكاء من الصدمة، حيث حرص نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي على دعمها.

أشرف عبد الغفور جنازة أشرف عبد الغفور

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