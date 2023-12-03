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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزيرة الهجرة: إغلاق بعثتين في جنوب إفريقيا وسيراليون لظروف استثنائية.. فيديو

سها الجندي
سها الجندي

قالت وزيرة الهجرة، إنه تم غلق مقر بعثتين في جنوب إفريقيا وسيراليون لظروف استثنائية، مشيرة إلى أن عدد من السفارات والقنصليات بدأت في غلق صناديق الاقتراع وفقا للجدول الزمني المحدد للانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج.


وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى، عبر تقنية زووم، عبر قناة صدى البلد، أن هناك إقبالا من المصريين بالخارج على مقر السفارات والبعثات من أجل الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية. 

 

ملحمة كبرى في الانتخابات


وأشارت إلى أن المصريين في الخارج سطروا ملحمة كبرى في الانتخابات، مؤكدة أن مصر لا تنس أبناءها، وهم أغلي مكون من مكونات التنمية، وهم فخر للدولة، بعد أن سطروا ملحمة تعكس وتجسد ما تشهده مصر.
 

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