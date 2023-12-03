خبير: دور مصر القوي تجاه حرب غزة أشعر الجميع باستقرار الاقتصاد

قال ماجد شوقي، الخبير الاقتصادي، إن تصريحات صندوق النقد الدولي عن مصر، تؤكد استقرار الوضع الاقتصادي فيها، وهو على عكس التصريحات قبل أشهر، والتي كانت تشير إلى أنه لا بد من أن تغير الحكومة المصرية من الوضع الاقتصادي.

وأشار "شوقي"، خلال مداخلة عبر "زووم"، ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن صندوق النقد الدولي في السنوات السابقة، غير موفق في الروشتة التي يقدمها للدول النامية، والتي كان لها تأثيرا سلبيا على الاقتصاد، مشددًا على أن مصر التزمت بكل ما هو متفق عليه بقدر الإمكان، دون أن يكون التأثير على المواطن العادي.

وأكد ماجد شوقي، أن مصر دولة كبيرة، وفي الفترة الأخيرة قبل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، كانت تعاني اقتصاديًا، إلا أن دورها جوهري في المنطقة، وأشعرتنا باستقرار الاقتصاد المصري.