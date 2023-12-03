مصطفى بكري:  غرور الاحتلال لا يجب أن ينسيه من هو الجيش المصري

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الفترة المقبلة قد تشمل التصعيد في الضفة الغربية واليمن وسوريا ولبنان ، ولكن النقطة الأخطر هي الدفاع بالشعب الفلسطيني نحو التهجير، لافتًا إلى أن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه رغم كل المخاطر ، ولكن إلى متى سيتمر هذا الأمر ؟.



وتابع "مصطفى بكري"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن الجيش المصري لديه خطة لحماية الأمن القومي المصري، وهذا الامر ذكر على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال القول بأن ما يحدث في قطاع غزة قد يغير المعادلة بالكامل، مشيرًا إلى أن القوات الامريكية التي وصلت إلى شرق المتوسط جاءت من أجل القيام بأمر ما، وإذا استمر الوضع فالضربات قد تتوسع، خاصة أن الاحتلال يريد تصفية القضية الفلسطينية بشكل كامل، وإعلان يهودية دولة الاحتلال الإسرائيلي.



وأشار مصطفى بكري ، إلى أن الشعب الفلسطيني يباد امام العالم أجمع ، ولا يتحرك أحد باستثناء مصر وبعض الدول العربية التي تقدم بعض المساعدات ، وخلافه ، مشيرًا إلى أن دور مصر القومي هدفه حماية القضية الفلسطينية والأمن القومي المصري.



وأضاف أن القضية الفلسطينية هي قضية كل مصري ، مشيرًا إلى أن مصر لن تسمح بتهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء، ولن تقف مصر وصول الفلسطينيين إلى رفح ، فمصر ستتحرك قبل أن يحدث هذا المخطط.



ولفت إلى أن الجيش المصري لن يتخلى عن رسالته في الدفاع عن الأمن القومي ، إذا أقترب الاحتلال من الحدود المصرية، معقبًا: "غرور القوى يجب أن لا ينسى الاحتلال من هي مصر ، ومن هو الجيش المصري، ومن هو الرئيس عبد الفتاح السيسي".