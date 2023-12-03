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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استشهاد وإصابة فردين من عائلة أردنية تعرضت لقصف إسرائيلي في غزة

علم الأردن
علم الأردن

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الأحد، عن تعرض أحد المواطنين الأردنيين، وأفراد عائلته، لقصف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وحسب قناة “المملكة” الأردنية، قالت الخارجية: إن مديرية العمليات والشئون القنصلية في الوزارة، تتابع تعرض أردني وعائلته لقصف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير سفيان القضاة، في بيان، أنه تم التواصل مع المواطن وعائلته، حيث أفاد بتعرض المنزل الذي يقطنه للقصف؛ مما أسفر عن استشهاد أحد أبنائه وإصابة آخر.

وأوضح القضاة، أن المصاب في حالة غيبوبة، ويتلقى العلاج في المستشفى المعمداني بقطاع غزة، لافتًا إلى أن الوزارة تتابع حالة المواطن الأردني وابنه المصاب، وتعمل على نقلهم؛ لتلقي العلاج في المستشفى الميداني الأردني إلى حين إجلائهم إلى الأردن.

وقال الناطق الرسمي إن الحكومة الأردنية تحمل قوات الاحتلال الإسرائيلية المسئولية الكاملة عن سلامة هذه العائلة، وجميع المواطنين الأردنيين الذين لم يتمكنوا من الخروج من القطاع.

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