عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

من عصر ما قبل التاريخ.. قصة كهف القفزة بفلسطين

كهف القفزة
كهف القفزة

أكد الباحث والكاتب في عالم المصريات دكتور بسام الشماع أن دفنة كهف القفزة، يعد موقعا أثريا مهما جدا منذ عصر ما قبل التأريخ، ويقع في أسفل جبل القفزة، في منطقة مرج ابن عامر من الجليل الأسفل، جنوبي الناصرة بفلسطين الأبية. 

 

كما أكد أنه قد تم اكتشاف بقايا مهمة لأشخاص من عصر ما قبل التاريخ في الموقع - و تعد من أقدم الأمثلة في العالم، خارج إفريقيا، لكائنات بشرية حديثة تشريحياً.

كما أشار الشماع إلى  أن المدفونين في  السخول والقفزة هم من أوائل البشر المعاصرين من السخول والقفزة هي أحافير بشرية اُكتشفت في كهوف السخول والقفزة في فلسطين. 

وقال الشماع إنهم يصنفون اليوم بأنهم بشر معاصرون، من بين أقدم أنواعهم في قارة أوراسيا.

 وأضاف الشماع أن كهوف كهف سخول يقع على منحدرات جبل الكرمل؛ و كهف قفزة هو ملجأ صخري في منطقة الجليل الأدنى.

وأوضح عالم المصريات أن البقايا التي وجدت في السخول، مع تلك التي وجدت في كهوف وادي المغارة ومغارة الزوتية، تم تصنيفهم في 1939 من قِبَل آرثر كيث وثيودور دوني مكاون بالايوانثروبوس بالاستينسيس (رجل فلسطين)، منحدرين من الهيديلبيرجينيسيس.

كما أضاف أن كهف قفزة منفتح على حائط وادي الحدج في جانب جبل القفزة، حيث  التنقيبات في الكهف تمت من قِبَل رينيه نيوفيل بدأت في عام 1934 وأدت إلى اكتشاف بقايا 5 أفراد في مستويات الطبقات الموستارية، والذي سمي لاحقًا ليفالوسيو-موستيريان. 

  كهف القفزة 

وأفاد عالم المصريات أن الطبقات الدنيا من الكهف تم تأريخها لاحقًا بحوالي 92,000 سنة وسلسلة من المواقد، بعض الأجسام البشرية، مصنوعات من الصوان (قاشطات جانبية، نوى قرصية ومدببة)، عظام حيوانات (ظبي، حصان، أيل أسمر، ثور بري ووحيد القرن)، مجموعة من أصداف البحر، عُثر على كتل من المغرة الحمراء، وفتات قشرية مقطعة.

وأوضح أن بقايا 15 من أشباه البشر، 8 منهم أطفال، تم استخراجهم في هيئتهم الكاملة من قفزة ضمن سياق أثري موستيري وتم تأريخها بحوالي 95,000 سنة، بقايا قفزة 8 و9 و10 و11 و13 و15 كانت أماكن دفن.

وأشار إلى أن الأصداف البحرية (جيلكيميريس) تم جلبها من شاطئ البحر الأبيض المتوسط من على بعد 35 كيلومترًا، وتم انتشالها من طبقات أقدم من معظم الجثث باستثناء واحدة،  الأصداف كانت كاملة، مثقبة بشكل طبيعي، وعدد منهم أظهروا آثار زخرفة (لاستعمالهم كقلادة على الأرجح)، وبعضها كان عليها بقع من المغرة.

وتابع عالم المصريات أن الطبقات المختلفة في قفزة تم تأريخها بمعدل 96,000-155,000 سنة بطريقة الرنين المغناطيسي للألكترون و 92,000 سنة بطريقة اللمعان بالحرارة.
قفزة 6، و هي الجمجمة المحفوظة بالشكل الأفضل، من هيكل أسنان الجمجمة، البقايا يُعتقد بأنها لذكر شاب.

 

وأكد الشماع أنه تم العثور على جثتين في عام 1969 بالقرب من بعضهما، هيكل عظمي لشخص بالغ (مراهق متأخر)، يُعتقد بأنها أنثى (قفزة 9)، وهيكل عظمي آخر لطفل صغير، لديه جبهة وجه عالية، قلة القذالي، حنك مميز، ولكن وجه متعامد.

 

وأوضح أن بقايا إنسان آخر تم العثور  عليها في عام 1971 وكانت جثة لمراهق (بعمر حوالي 13 سنة) وجدت في حفرة تم حفرها في الطبقة السفلية، بالإضافة إليّ الهيكل العظمي الذي كان مستلقيًا على ظهره، مع انحناء الرجلين إلى الجانب وكلا اليدين موضوعتين على كلا جانبي الرقبة، وفي اليدين كانت هنالك قرون لغزال أحمر كبير متشابكتين إلى الصدر.). 


وأشار إلى أنه تم العثور علي طفل بعمر 3 سنوات يُبين بعلامات غير طبيعية موجودة في الهيكل العظمي مُشيرًا بذلك إلى حالة استسقاء الرأس.


وأفاد عالم المصريات  بسام الشماع أن البشر كان على أرض فلسطين منذ ١٥٥ ألف عام يرتدون القلادات للتزين و يعرفوا الدفن و احترام الميت. 

عالم المصريات كهف القفزة فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسرائيل تعلن شرطين لإنهاء الحرب علي غزة فورا

4 لاعبين من الأهلي.. تفاصيل إخلاء سبيل حسين الشحات في قضية الشيبي

المدرب مش طايقه.. نجم الأهلي يكشف مفاجأة مدوية عن إمام عاشور

تحذير شديد اللهجة.. أنواع من المسكنات ممنوعة نهائيا في حالات الإنفلونزا

4 نجوم فى ظهور نادر بجنازة الراحل أشرف عبد الغفور

رسميا.. وزير شؤون الديوان يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ أمير الكويت

شوبير يصدم جماهير الأهلي باستبعاد ثلاثي الفريق عن كأس العالم للأندية

سعر الذهب اليوم الإثنين 4 -12-2023

موضوعات متعلقة

تشخيص وعلاج مرض السكر على الطريقة الفرعونية

كاتب علم المصريات لـ صدى البلد : حَب العزيز علاج عند الفراعنة

البامية والفسيخ والبصارة والعيش الشمسي .. أكلات فرعونية قديمة |شاهد

ماذا كان يرتدي المصريون القدماء في فصل الشتاء؟ الرد بالصور

ريانا وكيت هدسون وكارا ديلافين تتبع روتين فرعوني للبشرة فماذا عنك ؟

قمح وشعير وعصير بطيخ..تعرفي على كيفية معرفة نوع الجنين بالطريقة المصرية القديمة

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

ترشيحاتنا

بوتين يزور السعودية والإمارات هذا الأسبوع

"نرفزة ملعب"| تفاصيل تحقيقات النيابة مع حسين الشحات.. وعقوبة ضخمة في انتظار محمد الشيبي

خلال 24 ساعة فقط.. أبو عبيدة يعلن حصيلة خسائر فادحة لجيش الاحتلال

ردع وتصدٍ لأي عدو.. محفوظ مرزوق: الفرقاطة "الجبار" الأحدث في العالم |فيديو

وزارة الصحة الفلسطينية: لا توجد خدمات صحية في شمال غزة على الإطلاق

لا تظهر على الرادارات.. مميزات خطيرة في الفرقاطة "الجبار" أحدث قطع البحرية المصرية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول كلمة قالتها.. 10 صور لـ ريهام عبد الغفور بعد رحيل والدها.. شاهد

على هامش معرض إيديكس 2023..وزير الدفاع يلتقى عدداً من قادة الوفود العسكرية

الرابر الأميركي ماكليمور يثير الجدل من جديد بسبب غزة وإسرائيل ..شاهد

أشبه بـ روميو وجولييت.. قصة حب مثيرة جمعت أشرف عبدالغفور وزوجته "شمعة"

فيديو

على هامش معرض إيديكس 2023..وزير الدفاع يلتقى عدداً من قادة الوفود العسكرية

اللي هيقول غير كده هزعل منه.. عايدة فهمي: الوسط الفني محترم

بعد أنباء خروجها من السباق الرمضاني.. يسرا: صعب جدا تقديم 30 حلقة

بعلم فلسطين وصورة "روح الروح".. فنان يعبر عن دعمه لغزة بطريقة مبهرة| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

اﻟﻤﺰﻳﺪ