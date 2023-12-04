التكافل المصري: مشهد الانتخابات الرئاسية في القنصلية المصرية بدبي عرس انتخابي

قال محمد عبد الرازق عضو مجلس إدارة صندوق التكافل المصري، إن مشهد الانتخابات الرئاسية في القنصلية المصرية بدبي بمثابة عرس انتخابي مصري، مضيفا أن المصريين في الإمارات أعطوا نموذجا رائعا في آخر أوقات اليوم الثالث وإقبال شبابي كبير للمشاركة.

وتابع محمد عبد الرازق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر القناة الأولى للتليفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، أن المشاركة الكبيرة من المصريين فعالة وتعكس مدى انتماء المصريين لبلدهم وحرصهم على المشاركة في اختيار الرئيس القادم، متمنيا أن تكون نسب المشاركة المعلنة مرضية للمصريين.

وأكد محمد عبد الرازق عضو مجلس إدارة صندوق التكافل المصري، أن المشاركة كانت مشرفة من جميع طوائف المجتمع، وعبر عن سعادته بنموذج التصويت للمكفوفين بطريقة بريل.