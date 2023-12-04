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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

فوائد خارقة لتناول الفلفل الاخضر الحار

صدى البلد

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية العلاجية عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الأجتماعي ،فوائد الفلفل الأخضر الحار..

للفلفل الأخضر الحار العديد من الفوائد المتنوعة للصحة والجمال، إليك أهمها في ما يأتي:

1. تعزيز صحة العين 
بسبب غنى الفلفل الأخضر الحار بفيتامين أ فإن تناوله بانتظام قد يساعد على الوقاية من أمراض العيون التي قد تظهر مع التقدم بالعمر وخفض فرص الإصابة بها، خاصةً مرض إعتام عدسة العين.

2. تحسين مظهر البشرة 
من فوائد الفلفل الأخضر الحار أنه قد يكون له تأثيرات إيجابية ملحوظة على البشرة عند تناوله بانتظام ضمن نظام غذائي متوازن، إذ يحتوي الفلفل الأخضر الحار على نسبة عالية من العناصر الغذائية، خاصة فيتامين ج، التي قد تساعد على

تحفيز إنتاج الكولاجين وتجديد خلايا البشرة.
علاج حب الشباب، ومنع ظهور البثور مستقبلًا.
الوقاية من التجاعيد وعلامات تقدم السن.
3. خسارة الوزن الزائد 
قد يساعد تناول الفلفل الأخضر الحار على خسارة الوزن الزائد عند تناوله، وذلك يعود للأسباب الآتية:

احتواؤه على مادة الكابسيسين التي تساعد على تسريع عمليات الأيض عبر رفع درجة حرارة الجسم الداخلية بشكل طفيف.
نكهته اللاذعة التي تساعد على جعله أحد الأغذية الطبيعية الكابحة للشهية.
احتواؤه على كمية قليلة من السعرات الحرارية.
4. علاج الشقيقة 
من فوائد الفلفل الأخضر الحار أنه قد يساعد على علاج الشقيقة، وذلك بسبب احتوائه على مادة الكابسيسين، والتي قد يكون لها تأثير مسكن للآلام المختلفة، بما في ذلك آلام الرأس.

5. الوقاية من السرطان
قد يكون لمادة الكابسيسين المتواجدة بنسبة مرتفعة في الفلفل الأخضر الحار فوائد عديدة عندما يتعلق الأمر بالوقاية من السرطان، إذ قد تساعد هذه المادة على منع نمو وانقسام الخلايا السرطانية.

6. فوائد أخرى 
لا تقتصر فوائد الفلفل الأخضر الحار على ما ذكر فحسب، بل قد يكون له العديد من الفوائد المحتملة الأخرى، مثل الآتي:

تقوية بصيلات الشعر وتحسين صحة الشعر بشكل عام.
تحسين المزاج.
تقوية جهاز المناعة ومكافحة الالتهابات المختلفة.
علاج الإمساك.
علاج نزلات البرد وتخفيف أعراضها.

إعتام عدسة العين الخلايا السرطانية السعرات الحرارية الفلفل الأخضر فوائد الفلفل الأخضر

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