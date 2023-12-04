بأسرار المطاعم.. طريقة عمل الشاورما السيخ

تعد شاورما اللحم التي يتم تحضيرها بالسيخ من أكثر طرق الشاورما التي يعشقها الكثير ولذلك نقدم لعشاق الشاورما السيخ طريقة المطاعم.
المقادير
١ ك لحمة بفتيك
٦ سيخ خشب
١ بطاطس كبيرة
٢ ملعقة كبيرة زيت
١ بصلة كبيرة جوليان
١ طماطم مربعات
مخلل لفت
خيار مخلل
١ ملعقة كبيرة سلطة حمص عليه ١/٢ ملعقة صغيرة ليمون مخلل مقطع صغير
١ ملعقة كبيرة بقدونس مفروم
عيش صاج او عيش شامي لبناني
تتبيلة اللحمة
١/٢ ملعقة صغيرة من :
قرفة ، قرنفل مطحون، جنزبيل، كمون ، بصل بودر ، ثوم بودر ، كسبرة ناشفة، حبهان مطحون
١ ملعقة صغيرة سماق
١ ملعقة كبيرة خل
ملح وفلفل حسب الرغبة
سيخ الشاورمة يدخل الفرن علي درجة حرارة ١٨٠ لمدة نصف ساعة.