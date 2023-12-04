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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بأسرار المطاعم.. طريقة عمل الشاورما السيخ

صدى البلد

تعد شاورما اللحم التي يتم تحضيرها بالسيخ من أكثر طرق الشاورما التي يعشقها الكثير ولذلك نقدم لعشاق الشاورما  السيخ طريقة المطاعم.

 
المقادير 
١ ك لحمة بفتيك 
٦ سيخ خشب
١ بطاطس كبيرة
٢ ملعقة كبيرة زيت
١ بصلة كبيرة جوليان
١ طماطم مربعات
مخلل لفت
خيار مخلل
١ ملعقة كبيرة سلطة حمص عليه ١/٢ ملعقة صغيرة ليمون مخلل مقطع صغير 
١ ملعقة كبيرة بقدونس مفروم
عيش صاج او عيش شامي لبناني 
تتبيلة اللحمة
١/٢ ملعقة صغيرة من :
قرفة ، قرنفل مطحون، جنزبيل، كمون ، بصل بودر ، ثوم بودر ، كسبرة ناشفة، حبهان مطحون
١ ملعقة صغيرة سماق
١ ملعقة كبيرة خل 
ملح وفلفل حسب الرغبة 
سيخ الشاورمة يدخل الفرن علي درجة حرارة ١٨٠ لمدة نصف ساعة.

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