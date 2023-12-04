بأسرار المطاعم.. طريقة عمل الشاورما السيخ

تعد شاورما اللحم التي يتم تحضيرها بالسيخ من أكثر طرق الشاورما التي يعشقها الكثير ولذلك نقدم لعشاق الشاورما السيخ طريقة المطاعم.



المقادير

١ ك لحمة بفتيك

٦ سيخ خشب

١ بطاطس كبيرة

٢ ملعقة كبيرة زيت

١ بصلة كبيرة جوليان

١ طماطم مربعات

مخلل لفت

خيار مخلل

١ ملعقة كبيرة سلطة حمص عليه ١/٢ ملعقة صغيرة ليمون مخلل مقطع صغير

١ ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

عيش صاج او عيش شامي لبناني

تتبيلة اللحمة

١/٢ ملعقة صغيرة من :

قرفة ، قرنفل مطحون، جنزبيل، كمون ، بصل بودر ، ثوم بودر ، كسبرة ناشفة، حبهان مطحون

١ ملعقة صغيرة سماق

١ ملعقة كبيرة خل

ملح وفلفل حسب الرغبة

سيخ الشاورمة يدخل الفرن علي درجة حرارة ١٨٠ لمدة نصف ساعة.