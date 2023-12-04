وزير الدفاع: من يمتلك مفاتيح القوة قادر على صنع السلام

أكد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أن القوات المسلحة تسعى دائمًا لـ امتلاك أحد منظومات التسليح، وذلك من أجل الحفاظ على أمن الوطن وسلامته.

وأضاف الفريق أول محمد زكى خلال كلمته بـ افتتاح المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2023، بحضور الرئيس السيسي، أن العالم يمر بـ صراعات، والقوات المسلحة تضع نصب أعينها، أن من يمتلك مفاتيح القوة، هو القادر على صنع السلام".

ولفت إلي أننا نهدف لـ بناء مستقبل أفضل، والدفاع عن مقدرات الدولة، والحفاظ على أمنها.

وأوضح الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أن معرض إيديكس، يعتبر منصة عالمية، تتيح الفرصة أمام الدول والشركات المنتجة، لنظم التسليح والدفاع، لعرض أحدث ما وصل إليه العلم، من تقنيات حديثة، وقدرات دفاعية متقدمة ومتطورة في العديد من مجالات التصنيع العسكري.

وكشف أن المعرض يتيح عرض الابتكارات، والخبرات لتنمية العلاقات العسكرية بين الدول، أن الشركات التي تعرض ما توصلت له، يكون لإتاحة الفرصة لـ حكومات الدول الصديقة والشقيقة، لتدعيم قدرات قواتها المسلحة.

وأشار إلي أن الأسلحة تكون لـ الحكومات، من أجل الحفاظ على حدودها، ويكون هناك تحقيق للتنمية.