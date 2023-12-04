وزير الدفاع: معرض إيديكس "منصة" عالمية لعرض أحدث الأسلحة

أكد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أن معرض إيديكس، يعتبر منصة عالمية، تتيح الفرصة أمام الدول والشركات المنتجة، لنظم التسليح والدفاع، لعرض أحدث ما وصل إليه العلم، من تقنيات حديثة، وقدرات دفاعية متقدمة ومتطورة في العديد من مجالات التصنيع العسكري.

وأضاف الفريق أول محمد زكى خلال كلمته بـ افتتاح المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2023، بحضور الرئيس السيسي، أن المعرض يتيح عرض الابتكارات، والخبرات لتنمية العلاقات العسكرية بين الدول.

ولفت إلي أن الشركات التي تعرض ما توصلت له، يكون لإتاحة الفرصة لـ حكومات الدول الصديقة والشقيقة، لتدعيم قدرات قواتها المسلحة.

وأشار إلي أن الأسلحة تكون لـ الحكومات، من أجل الحفاظ على حدودها، ويكون هناك تحقيق للتنمية.