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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الفلسطينية: إطلاق المستعمرين النار تجاه المدنيين يهدف لتسهيل ضم الضفة الغربية

علم فلسطين
علم فلسطين

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الاثنين، إقدام عناصر المستعمرين على إطلاق النار تجاه المواطنين الفلسطينيين لليوم الثاني على التوالي، وذلك في استجابة صريحة لسياسة وتحريض الوزير المتطرف بن غفير الذي يشرف على تسليحهم وتشجيعهم وتوفير الحماية لهم.

وأضافت الخارجية الفلسطينية في بيان صادر اليوم الاثنين، أن "ننظر بخطورة بالغة لاستخدام المستوطنين الرصاص الحي ضد الفلسطينيين بهدف القتل، مؤكدة أن تصعيد المستوطنين الإسرائيليين يهدف لتسهيل الضم التدريجي للضفة الغربية.

وتابعت أنها تحمل حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم المتواصلة وتداعياتها الخطيرة على ساحة الصراع، لافتة إلى أن هذا التصعيد يعكس ضعف ردود الفعل الدولية والأمريكية المعلنة بشأن الاستيطان وهجمات المستعمرين.

وأكدت أن غياب المحاسبة وفرض العقوبات على هؤلاء المستعمرين وقادتهم وعناصرهم ومن يقف خلفهم يشجعهم على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين، ويشجع أمثال بن غفير وسموتريتش على التمادي في تعميق ظاهرة الاستيطان العنصري المسلح.

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