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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف

صدى البلد

أصيب 3 أشخاص بإصابات مختلفة، إثر وقوع حادث تصادم عدد من السيارات بسبب الشبورة المائية، صباح اليوم الإثنين، بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مركز مغاغة بدائرة محافظة المنيا، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.


تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم عدد من السيارات بالطريق الصحراوي الغربي بعد مركز مغاغه بحوالي 3 كم في اتجاه بني سويف، أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم.


على الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد بـ 3 إسعاف إلى موقع الحادث وتم إخلاء المصابين ونقلهم إلى مستشفى سمسطا المركزى ببني سويف لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة كلا من: عبد المنجي عبد الرزاق عبد السلام 50 عامًا، مصابًا باشتباه مابعد الارتجاج، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، اوعاد زياد عبد الجواد 35 عامًا، مصابة باشتباه خلع بالكتف الأيسر، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، يوسف عبد الونيس حمدي 10 أعوام، مصابًا باشتباه مابعد الارتجاج، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم.

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