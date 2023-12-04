جنايات شبرا الخيمة تحيل نجارا ق.تل شخصا بمطواة للمحاكمة

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية الدائرة الأولى برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى بعدم اختصاص وإحالة نجار لاتهامه بقتل شاب يدعى "محمود سعيد عبد السلام خفاجي" مع سبق الإصرار للمحكمة المختصة.



وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 1354 لسنة 2022 جنايات أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم 2114 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، بأن المدعو "هاني ر ن" 18 سنة نجار ومقيم بالمنشية الجديدة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أنه في يوم 10 / 1 / 2023، بدائرة القسم قام بضرب عمدا المجني عليه "محمود سعيد عبد السلام خفاجي" مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على التعدي عليه إثر مشادة كلامية أشهر سلاح أبيض - مطواة - وسدد له طعنة نافذة استقرت بصدره، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياته.



وتابع أمر الإحالة، أنه لم يكن يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته على النحو المبين بالتحقيقات، وأحرز سلاح أبيض (مطواة) بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.