خروج السكان إلى الشوارع.. هلع ورعب لحظة وقوع زلزال تركيا اليوم | فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة وقوع الزلزال الذي ضرب تركيا اليوم بقوة 5.1 درجة.

وأظهر مقطع الفيديو رد فعل السكان أثناء وقوع الزلزال وهم يخرجون ويهرولون إلى الشوارع بشكل سريع بعد شعورهم بالهزة الأرضية.









وفي وقت مبكر من صباح اليوم، شهدت منطقة بحر مرمرة، وتحديداً خليج جيمليك، زلزالاً بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر.

ورصدت إدارة الكوارث التركية أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات، فيما كان مركز الزلزال ولاية يالوفا في بحر مرمرة قبالة ساحل بورصة.

لوحظ أن الهزة شعر بها سكان مدن عديدة بما في ذلك إسطنبول، كوجالي، بورصة، ساكاريا، وجاناكالي. وحتى الآن، لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة.

وتتابع الفرق المختصة تقييم الوضع لضمان سلامة السكان وتقديم الدعم اللازم لمواجهة أي تداعيات محتملة للزلزال.