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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مخاطر غير متوقعة لإجبار الطفل على تناول الطعام

اطعام الاطفال
اطعام الاطفال

قال الدكتور دينيس دولغوف أخصائي علم النفس السريري، إن اجبار الطفل على تناول كل الطعام الموجود في الطبق يسبب اضطرابات صحية عديدة.

وأضاف دينيس أن عادة إجبار الطفل على تناول كل  ما هو موجود في الطبق مهما كانت كمية الطعام، يمكن أن تسبب مشاكل حالية ومستقبلية في السلوك الغذائي.

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ووفقا لما جاء فى موقع “ نوفوستي” قال دكتور دينيس في مقابلة مع راديو "سبوتنيك" أن العبارات المألوفة التي تقال عادة للأطفال لحثهم على تناول كل الطعام الموجود في الطبق تضر صحتهم وتجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالسمنة واضطرابات عديدة.


وأشار إلى أن مركز الجوع في الدماغ البشري يتم برمجته حسب عادة الشخص على سبيل المثال يمكن أن يكون الإنسان قد أكل ما يشعره بالشبع، لكنه مع ذلك يستمر في تناول الطعام لأنه معتاد على إنهاء كل شيء في طبقه، وهذا يؤدي إلى تنشيط مركز الجوع من جديد.

والمكملات الغذائية التى يتناولها الشخص في بعض الأحيان تؤدى للإفراط في تناول الطعام والجميع يعرف العواقب: الوزن الزائد، والسمنة في مرحلة ما، واضطراب الأكل.

ويقدم الأخصائي نصائح للتخلص من هذه العادة السيئة اهمها تناول الطعام حتى الشعور بالشبع وحينها  يتوقف عن تناول الطعام مباشرة، وأنه ليس مجبرا على تناول كل ما في الطبق .

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