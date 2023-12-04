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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

برنامج تدريبي للعمالة غير المنتظمة في مجال إدارة المخلفات الصلبة بكفر الشيخ

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

شهدت محافظة كفر الشيخ، تنفيذ البرنامج التدريبي للعمالة غير المنتظمة في مجال إدارة المخلفات الصلبة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات والبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بسرعة تقنين أوضاع العاملين بمنظومة المخلفات ومنحهم الغطاء التأميني المناسب لإلحاقهم بالشركات العاملة بمنظومة المخلفات والذي سيتم تنفيذه كمرحلة أولى بمحافظات (الدقهلية، القليوبية، كفر الشيخ، الغربية، المنوفية، الجيزة، والقاهرة).


يأتي ذلك تحت رعاية اللواء جمال نو الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة،  في إطار الدور المنوط به جهاز تنظيم إدارة المخلفات نحو تقديم الدعم الفني اللازم للجهات الإدارية المختصة وللفاعلين في منظومة إدارة المخلفات وإعداد خطط وحزم التدريب لبناء قدرات الفاعلين في المنظومة، وذلك وفقاً للبرتوكول الثلاثي الذي تم توقيعه بين وزارت (البيئة والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي) بشأن إدماج البعد البيئي في سياسات التوظيف ومد منظومة الحماية الاجتماعية والتأمينية للعاملين بالقطاع غير الرسمي لمنظومة إدارة المخلفات، والذي من خلاله قامت وزارة القوى العاملة بالتنسيق مع وزارتي البيئة والتضامن الاجتماعي لإصدار قرار المسميات الوظيفية لـ 4 مسميات للعمل بمنظومة إدارة المخلفات ومنها (جمع مخلفات – فرز مخلفات – تدوير مخلفات – تخلص نهائي من المخلفات).

وبناءً عليه قامت مصلحة الأحوال المدنية بإضافة تلك المسميات لامكانية الحصول على المسمى الوظيفى، لوضع المعايير والضوابط الخاصة بتقنين أوضاع العاملين بالقطاع غير الرسمي اجتماعيا ‏والتعريف بمسميات العاملين بمنظومة إدارة المخلفات كبيانات شخصية ببطاقة الرقم القومي، بالإضافة لمنحهم غطاءً تأمينيا مناسباً  لإلحاقهم بالشركات العاملة فى المنظومة مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية المؤهلة والجهات الحكومية.

وتم تنفيذ التدريبي العملي خلال البرنامج التدريبي من خلال جهاز النظافة والتجميل بالمحافظة وشركة ارتقاء وهي الشركة التي تقوم على نظام إدارة المخلفات بالمنطقة الغربية بمحافظة القاهرة بالتنسيق مع المكتب الاستشاري للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة.

وقد تضمن التدريب عرضاً تقديمياً عن المنظومة الجديدة للمخلفات وتخصيص محتوى تدريبي لكل مسمى على حدة من خلال الاستشاريين الفنيين بجهاز تنظيم إدارة المخلفات واستشاري البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة إلى جانب عرض تقديمي عن الحوافز الاجتماعية للعاملين من خلال ممثل وزارة التضامن الاجتماعي وعرض تقدمي عن الصحة والسلامة المهنية من خلال ممثل وزارة القوى العاملة.

كما تضمن البرنامج تدريباً عملياً للعمل بمنظومة إدارة المخلفات التعريف العاملين بمراحل الجمع والنقل كما تم بعد الانتهاء من التدريب إجراء اختبار قياس المهارة يحصل بعدها العامل على كارنيه مزاولة المهنة والذي تصدره وزارة القوى العاملة لتمكين العمال من تغيير المسمى الوظيفي ببطاقة الرقم القومي،

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البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات البرنامج الوطنى الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد القطاع الخاص القطاع الخاص

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