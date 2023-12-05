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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

نائب رئيس جامعة حلوان: نعمل على ربط الطلاب بسوق العمل تحقيقا للتنمية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

يبتكر الطلاب الجامعات العديد من الاختراعات من خلال مشروعات تخرجهم التي يمكن ان تفيد المجتمع وتساعد علي تحقيق التطور، وأطلقت جامعة حلوان “الملتقي التسويقي الثاني لمشروعات الطلاب بالجامعة ” بكلية الاداب جامعة حلوان لهذا العام الدراسي لدعم المشروعات الطلابية ولاكتشاف ابتكارات الطلاب وعرضها على سوق العمل والمستثمرين .

 

الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  إن الجامعة تعمل من خلال اطلاقها الملتقي التسويق لمشروعات التخرج الطلابية الى اظهار ابتكارات الطلاب وإبدعاتهم، والعمل على ربط الطلاب بسوق العمل، وإظهار مواهبهم إلى النور، وإيجاد حلول لبعض المشكلات المجتمعية بمشروعات الطلاب.

وأكمل نائب رئيس جامعة حلوان، أن هذه المبادرات تعمل على ربط الطالب بسوق العمل، وعرض ابتكاراته على المستثمرين، وأصحاب الشركات، وإيصال الطلاب لسوق العمل، ما يمكن أن يتيح لهم فرصة عمل ببعض الشركات.

وتابع نائب رئيس الجامعة، أن ملتقيات التسويق لمشروعات التخرج وملتقيات التوظيف التي تطلقها الجامعة تسعى لتعزيز روح الابتكار والريادة في مصر، وتشجيع الطلاب نحو التقدم والابتكار.

 

و قد عقد قسم تمريض صحة الأم وحديثي الولادة بكلية التمريض جامعة حلوان، المؤتمر العلمى الثامن  " تمهيد الطريق نحو التطبيق التقدمي لتمريض الأمومة فى ظل التنمية المستدامة 2023”، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وإشراف الدكتورة صفاء صلاح اسماعيل عميد  كلية التمريض، الدكتورة عفاف صلاح عبد المحسن وكيل كلية التمريض للدراسات العليا.

 

 

وتضمنت أهداف المؤتمر تحسين الممارسة في تمريض الأمومة وتطوير مهنة التمريض، ومواكبة  مهنة التمريض للتغيرات المعاصرة، بجانب زيادة الوعي بقضايا التمريض الحالية والمستقبلية، فضلا عن الاتجاهات في مجال الأمومة و اكتشاف استراتيجيات مبتكرة في قضايا الرعاية الصحية.

وأوضحت الدكتورة صفاء صلاح، أن  المؤتمر ناقش عدة محاور منها، تطبيق الأبحاث العلمية فى مجال التمريض والارتقاء بها، استخدام التكنولوجيا فى  مجال التمريض، ومناقشة الرؤية المستقبلية للبحوث فى مجال تمريض الأمومة.

كما تناول المؤتمر الاتجاهات الحديثة فى تمريض الامومة، و تم التوصية فى أخر المؤتمر تطبيق البحوث العلمية المبنية على الأدلة فى مجال تمريض صحة الأم وحديثى الولادة، وتطبيق الدلائل التعليمية العملية العالمية فى مجال المناظير الخاص بتمريض صحة الأمومة.

وأشرف على فعاليات المؤتمر الدكتورة انتصار فتوح عبد المنعم رئيس قسم تمريض صحة الأم وحديثى الولادة ورئيس المؤتمر الدكتورة شيماء حسن محمدى أستاذ بالقسم و سكرتير عام المؤتمر، الدكتورة دعاء شحته أستاذ مساعد بالقسم و منسق المؤتمر .

 

Jobs Education آداب جامعة حلوان تشجيع الطلاب تعزيز روح الابتكار خدمة المجتمع وتنمية البيئة

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