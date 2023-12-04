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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وزير الإنتاج الحربي: الرئيس السيسي وفر كل الإمكانيات لنجاح الصناعة العسكرية..فيديو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الرئيس السيسي وفر الدعم الكامل لوزارة الإنتاج الحربي.

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وأضاف “صلاح الدين”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، "القوات المسلحة والهيئة العربية للتصنيع والإنتاج الحربي تصنع مدرعات عسكرية في مصر".

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن "المركبة القتالية سيناء 200 التي عُرضت في معرض إيديكس اليوم هي متطورة ومحدثة على أعلى مستوى"، موضحا "راجمة الصواريخ رعد 200 هي أول راجمة مصرية بنسبة 100%".

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي، "الرئيس السيسي فخور بالصناعة العسكرية المصرية، ووفر كل الإمكانيات لنجاح الصناعة العسكرية المصرية". 

واختتم "الرئيس السيسي يوفر الدعم ويذلل الصعاب لنجاح الصناعة العسكرية المصرية، مصر وصلت لمستوى عالٍ جدا في الصناعات العسكرية".
 

محمد صلاح الدين مصطف الرئيس السيسي الانتاج الحربى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج القوات المسلحة الهيئة العربية للتصنيع الإعلامي أحمد موسى

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