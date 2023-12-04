قانوني: الرئيس السيسي اختيار المرحلة الأنسب.. والمصريون يؤيدونه ويثقون فيه

قال المستشار القانوني ثابت خضيري الشرقاوي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو رجل المرحلة الأنسب لقيادة مصر في ظل التطورات الإقليمية الخطيرة التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط حالياً.

وأضاف "الشرقاوي"، في تصريحات صحفية، أن الانتخابات الرئاسية وما شهدته من إقبال خلال جولتها الأولى بالخارج تعكس الحس الوطني العالي للمصريين، وإدراكهم للأخطار التي تحيط بالوطن من عدة اتجاهات مطالباً المصريين بالمشاركة بفاعلية خلال انتخابات الداخل المقررة أيام 10و11و12 ديسمبر الجاري.

وأعلن المستشار القانوني، تأييده اختيار الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة يستكمل خلالها مسيرة البناء التي بدأها قبل سنوات من مشروعات تشمل بنية تحتية عملاقة وغير مسبوقة وحياة كريمة للمواطنين على مستوى الجمهورية.

وأوضح "الشرقاوي"، أن ما نشهده في دول الجوار ليبيا والسودان وفلسطين يثبت بما لا يدع مجالاً للشك ثقة المصريين المطلقة في الرئيس السيسي وحفاظه على أمن مصر القومي ومقدراتها الوطنية.