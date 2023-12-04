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إبراهيم عيسى: إسرائيل تحاكم رئيس وزرائها اليوم رغم الحرب المشتعلة مع غزة

الإعلامي إبراهيم
الإعلامي إبراهيم عيسى

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن هناك جلسة لمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمحكمة في تل أبيب اليوم تحديدًا، بينما الحرب مشتعلة وإسرائيل في حالة حرب ورغم ذلك إسرائيل تحاكم رئيس وزرائها، ولم تؤجل جلسة المحكمة.

حديث حول الحرب في غزة 

وأضاف "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه في قلب معركة يقودها جيش الاحتلال وفي توقيت به أكثر من مؤتمر صحفي للحديث عن الوضع العسكري والقتالي فإنه تتم محاكمة رئيس الوزراء، ولم تؤجل الجلسة ولم تعلق الأمور.

وأوضح ابراهيم عيسى، أن إسرائيل دولة ديمقراطية مع نفسها ومجرمة وعدوانية على أعدائها، وهناك فرق بين ديمقراطية تمارسها الدولة مع نفسها، وبين وحشية تمارسها مع أعدائها.

إبراهيم عيسى تل أبيب نتنياهو شاشة القاهرة والناس جيش الاحتلال

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