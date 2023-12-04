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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاتحاد الإنجليزي يتهم مانشستر سيتي بخرق القواعد خلال لقاء توتنهام

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

اتهم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مانشستر سيتي بالفشل في السيطرة على لاعبيه خلال التعادل 3 - 3 مع توتنهام هوتسبير الأحد الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. 

 

ووفقاً لوكالة «رويترز»، أحاط عدد من لاعبي سيتي بالحكم سيمون هوبر قرب نهاية المباراة بعد أن أوقف اللعب أثناء انطلاق جاك غريليش نحو المرمى بسبب خطأ على هالاند أثناء بناء الهجمة بعد أن لوح سابقاً باستكمال اللعب.

 

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان الاثنين: «وجهنا اتهاما لمانشستر سيتي بخرق القواعد بعد أن أحاط لاعبوه بالحكم خلال مباراة بالدوري الممتاز ضد توتنهام، فشل النادي على ما يبدو في الدقيقة 94 في السيطرة على لاعبيه ليتصرفوا بطريقة غير لائقة»، وأمام سيتي مهلة حتى يوم الخميس للرد على الاتهام.

 

وتراجع فريق المدرب بيب غوارديولا إلى المركز الثالث في الترتيب بعد هذا التعادل متأخرا بثلاث نقاط عن آرسنال المتصدر، وسيحل ضيفاً على أستون فيلا الأربعاء المقبل.

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