خليك زي سيدنا النبي.. ضوابط العلاقة بين الزوجين في الإسلام

كشف الشيخ محمود ربيع، الباحث بجامعة الأزهر الشريف، عن ضوابط العلاقة بين الزوجين في الإسلام، وكيفية تجنب الكثير من المشاكل الزوجية.

وقال الشيخ محمود ربيع، في فيديو لصدى البلد، إن العلاقة بين الزوجين هي علاقة مشاركة وعلاقة بناء، وليست علاقة عبودية بمعنى أن أحدهما ملكا للآخر.

وأضاف، أن الزواج هو عون في الطريق إلى الله في العمل والعبادة والتعمير، فالعلاقة بين الزوجين هي علاقة رحمة، فكان النبي يلاعب زوجاته ويلاطفهن فإذا ما أقيمت الصلاة خرج كأنه لا يعرف منهن أحدا.

وأشار إلى أن النبي في علاقته مع زوجاته كان يشاروهن، فأخذ برأي السيدة سلمة في صلح الحديبية حينما أشارت على النبي بحلق رأسه حتى يحلق الصحابة رؤسهم.

وذكر أن النبي كان في بيت السيدة عائشة في ليلتها، فطلب منها الإذن في التعبد إلى الله، فأذنت له السيدة عائشة.

وأكد أن العلاقة بين الزوجين هي علاقة قائمة على المودة والرحمة، وينبغي ألا تكون هذه العلاقة قائمة على الاستعلاء، لأن النبي قال في الحديث الشريف (استوصوا بالنساء خيرا) وقال أيضا (رفقا بالقوارير).

