الانتاج الحربي: 411 شركة تمثل 44 دولة تشارك في معرض إيديكس 2023

علق محمد شيرين رئيس الإدارة المركزية لوزير الدولة للإنتاج الحربي، على افتتاح الرئيس السيسي لفعاليات معرض إيديكس 2023.

قال محمد شيرين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني " في برنامج " التاسعة" المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" النسخة الأولى من إيديكس كانت في 2018 وتم تنظيمه بتوجيهات من الرئيس السيسي".

وأضاف محمد شيرين :" المعرض الثاني لأيديكس كان في عام 2021 وكان به مشاركة أكبر من الدول ".

وتابع محمد شيرين:" وصلنا إلى 411 شركة تمثل 44 دولة مشاركين في 22 جناح بمعرض إيديكس 2023".

وأكمل محمد شيرين :" تم الإعلان عن تصنيع فرقاطة جديدة وقام بتصنيعها الترسانة البحرية التايعة لوزارة الدفاع ".

ولفت محمد شيرين :" تصنيع الفرقاطات يوفر قدرات عسكرية كبيرة بحريا أو جويا او بريا ، ومعرض إيديكس يتم تنظيمه لعرض أحدث منتجات الشركات العالمية في مجال الصناعات الدفاعية والتعرف على أحدث التكنولوجيات".