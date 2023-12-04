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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الانتاج الحربي: 411 شركة تمثل 44 دولة تشارك في معرض إيديكس 2023

صدى البلد

علق محمد شيرين رئيس الإدارة المركزية لوزير الدولة للإنتاج الحربي، على افتتاح الرئيس السيسي لفعاليات معرض إيديكس 2023.

 

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قال محمد شيرين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني " في برنامج "  التاسعة" المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" النسخة الأولى من إيديكس كانت في 2018 وتم تنظيمه بتوجيهات من الرئيس السيسي".

 وأضاف محمد شيرين :" المعرض الثاني لأيديكس كان في عام 2021 وكان به مشاركة أكبر من الدول ".

وتابع محمد شيرين:"  وصلنا إلى 411 شركة تمثل 44 دولة مشاركين في 22 جناح بمعرض إيديكس 2023".

وأكمل محمد شيرين :" تم الإعلان عن تصنيع فرقاطة جديدة وقام بتصنيعها الترسانة البحرية التايعة لوزارة الدفاع ".

ولفت محمد شيرين :"  تصنيع الفرقاطات يوفر قدرات عسكرية كبيرة بحريا أو جويا او بريا ، ومعرض إيديكس يتم تنظيمه لعرض أحدث منتجات الشركات العالمية في مجال الصناعات الدفاعية والتعرف على أحدث التكنولوجيات".

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