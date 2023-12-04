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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

السفير السعودي: سعدنا بزيارة الرئيس السيسي لجناح المملكة في معرض ايديكس 2023

زيارة الرئيس السيسي
زيارة الرئيس السيسي لجناح المملكة في معرض آيدكس 2023

أعرب سفير المملكة العربية السعودية لدي مصر، أسامة بن أحمد نقلي، اليوم الإثنين، عن ساعدته بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لجناح المملكة في معرض آيدكس 2023.

وكتب أسامة بن أحمد نقلي، عبر منصة “إكس”، “سعدنا اليوم بزيارة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لجناح المملكة في معرض آيدكس 2023، وذلك بعد افتتاح فخامته للمعرض صباحاً، حيث كان في استقبال فخامته معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، وتم خلال الزيارة  استعراض منتجات قطاع الصناعة العسكرية السعودية”.

وتستضيف مصر فعاليات المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2023، ويقام المعرض خلال الفترة من 4 - 7 / 12 / 2023 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة لاستعراض أحدث التقنيات والمعدات والأنظمة العسكرية فى البر والبحر والجو بمشاركة أكثر من 400 شركة عارضة من 46 دولة.

ويشارك فى فعاليات المعرض كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة فى مجال الصناعات الدفاعية بأحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية والدفاعية، كما تملا دعوة وفود عسكرية رفيعة المستوى من أكثر من 100 دولة لزيارة المعرض، المتوقع أن يجذب ما يزيد عن 35 ألف زائر من قطاع الصناعات الدفاعية والمهتمين بمجال التسليح والصناعات الدفاعية والعاملين فى هذا المجال.

ويضم المعرض 22 جناحاً دولياً من "الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند وكوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليونان والسعودية والإمارات العربية المتحدة والبرازيل ورومانيا وجمهورية التشيك وصربيا وسلوفاكيا وبلغاريا وأوكرانيا وكازاخستان وباكستان وأرمينيا والبوسنة والهرسك" بالإضافة إلى مصر.

ويتم تنظيم المعرض من قبل شركة AWE الشركة الدولية الرائدة فى تنظيم الأحداث الدولية الكبرى بالتعاون مع وزارة الدفاع ووزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع، كما يُعد معرض إيديكس 2023 هو الحدث الدفاعى والأمنى الوحيد فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والأكبر فى أفريقيا مما يوفر فرصة فريدة للزوار لمشاهدة أحدث التقنيات والمعدات والأنظمة الدفاعية والمنتجات العسكرية.

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