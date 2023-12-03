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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بوينج العالمية تعرض أحدث انظمتها في معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيدكس 2023"

صدى البلد

تعرض شركة بوينج مجموعتها المتطورة تكنولوجيا من تقنيات وخدمات ومنتجات الدفاع في معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية المصري لهذا العام (إيدكس 2023).

يقام معرض الدفاع المصري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية والقائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، حيث تعقد النسخة الثالثة من الحدث الذي يقام كل عامَين من 4 وحتى 7 ديسمبر 2023 في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة، وستكون بوينج الراعي الفضي للمعرض.

ويُعدّ معرض إيدكس منصة دولية رئيسية لشركة بوينج التي تشارك في المعرض تحت شعار "الاتصال والحماية والاستدامة" لتسلط الضوء من جديد على التزامها بتقديم المنتجات والخدمات التي تدعم عملاء الدفاع المصريين والإقليميين وتطورهم.

وقال كولجيت غاتا أورا، رئيس شركة بوينج في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا: "نفخر بشراكتنا مع جمهورية مصر العربية التي تمتد لأكثر من ستة عقود، ونتطلع إلى تأكيد التزامنا من جديد تجاه الحكومة المصرية وعملائنا من القوات المسلحة والقطاع خلال معرض إيدكس 2023".

من جانبه قال فينس لوجسدون، نائب الرئيس لتطوير الأعمال الدولية للدفاع لدى شركة بوينج: "نلتزم بتلبية الاحتياجات الدفاعية والأمنية لدى الجيش المصري، ونتطلع إلى حواراتنا في معرض إيدكس حول كيفية تلبية إمكانات وخدمات بوينج المتطورة لمتطلبات البلاد، وتعود شراكتنا مع القوات المسلحة المصرية إلى أكثر من 40 عاماً ونركز اليوم على دعم أسطولها الحالي والمستقبلي".

ومن المقرر أن تعرض بوينج خلال معرض "إيدكس" طائراتها وقدراتها المتطورة، والتي تشمل:

  • F-15EX: تعتبر طائرة F-15EX قوة مستقبلية والطائرة المقاتلة متعددة المهام و الأكثر قدرة من بين الطائرات المنتجة حالياً. وتمتاز بأدوات التحكم المبسطة في الطيران وسعة حمولة الأسلحة الكبيرة وسرعتها التي تفوقسرعة الصوت وأنظمة قمرة القيادة المتقدمة، مما يجعلها على أتم استعداد لمواجهة التهديدات المستقبلية بكل قوة. وهي مجهزة بأنظمة المهام المفتوحة لإجراء الترقيات التقنية السريعة والمريحة، مما يجعلها جاهزة لتولي مختلف المهام اليومو في المستقبل.
  • تتمتع مروحيةأباتشيAH-64D الهجومية والأساسية لدى 17 دولة شريكة حول العالم ومنها مصر، بسمعة ممتازة لكونها المروحية الهجومية الأكثر موثوقية في العالم. وتتوفر اليوم أكثر من 1200 طائرة أباتشي قيد التشغيل، ويبلغ مجموع ساعات طيرانها التراكمية أكثر من 4 ملايين ساعة طيران.
  • تُعدّ طائرة KC-46A Pegasus أكثر طائرات التزود بالوقود الجوي متعددة المهام تقدماً في العالم. تم تصميم الناقلة هذه لتلبية متطلبات القوات الجوية الأمريكية وحلفائها في تأدية مجموعة متكاملة من المهام، وتوفر اليوم قدرات موثوقة ومتعددة المهام وتستمر بالتطور لتلبية الاحتياجات المتغيّرة للمستقبل.

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