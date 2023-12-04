وزير التربية والتعليم: تلقيت نبأ تكليفي بمسئولية كبيرة

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تلقى نبأ تلكيفه بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بمسئولية كبيرة، على الرغم من أنه عمل حياته كلها في الوزارة بداية من أن كان مدرسا ثم انتقل للعمل في الوزارة في 2015 وتدرج في مناصبها.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج "الشاهد" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قال لي: التكليف أن تستمر في تطوير التعليم لأنه مشروع دولة، وأن تقرب مسألة التطوير للمواطنين؛ لأن لديهم تخوفات من أي تغيير.

وأوضح أن الأسرة المصرية كانت لا بد أن تشعر أن وزارة التعليم تعمل من أجلها؛ حتى تتقبل التطوير، وتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت واضحة، لا أعباء على الأسرة، والتركيز على التعلم قبل التعليم، والاهتمام بالموهوبين والفائقين.