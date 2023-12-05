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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رضا حجازي: ميزانية التعليم في الموازنة العامة 160 مليار جنيه

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أول اجتماع معه بعد حلفه لليمين؛ أشار إلى أن نصيب وزارة التربية والتعليم كبير، وحثه الرئيس على ضرورة إقناع المجتمع بأهمية التغيير، ولا بد أن تشعر الأسرة أن الدولة تعمل لها، كما طالبه الرئيس بمراعاة ظروف الأسرة المصرية.

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وأضاف رضا حجازي، خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج "الشاهد" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الرئيس قال له إننا نريد تعليم وبناء شخصية الطلاب، وأن نبني منهم جيلًا قادرًا على تحمل المسئولية، كما كلفه الرئيس بضرورة متابعة الموهوبين والفائقين؛ لأنهم قاطرة التقدم، مشيرًا إلى أنه تم العمل على كل هذه التكليفات.

وأوضح أن ميزانية التعليم في الموازنة العامة 160 مليار جنيه، ولكننا نحتاج أكثر؛ لوجود تحديات كبيرة، مثل عجز المعلمين، وكثافة الفصول، والمناهج الجديدة، وأنه لا بد للوزارة من ترشيد مواردها، وأيضا العمل مع القطاع الخاص الذي يمكنه من تنمية موارد الوزارة.

ولفت إلى أن القطاع الخاص يمكنه بناء المدرسة كـ"حق انتفاع"، أو إدارة مدرسة مبنية بالفعل، وهذا يعطي موارد أكبر للوزارة، واللوائح تسمح للقطاع الخاص أن يستقدم معلمين أكثر وأفضل، وميزانيته تسمح له بذلك.

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