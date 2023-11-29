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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. رضا حجازي يعلن تطوير مناهج اللغة العربية بكافة المراحل حفاظا على تراثها الأصيل.. مجلس جامعة القاهرة يدعو للمشاركة الفعالة في انتخابات الرئاسة

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.


وزير التعليم يعلن تطوير مناهج اللغة العربية بكافة المراحل حفاظا على تراثها الأصيل


أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لا تألو جهدا في سبيل النهوض باللغة العربية، والارتقاء بها .


حلوان تحصل على المركز الأول فى مسابقة الجمباز بأولمبياد الفتاة الجامعية

 

شاركت جامعة حلوان في لقاء أولمبياد الفتاة الجامعية التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة والذي اقيم بالمدينة الشبابية بابي قير بالإسكندرية تحت شعار (من أجل صحة أفضل لطالبات مصر) وذلك خلال الفترة من ٢٥-٢٨ نوفمبر ٢٠٢٣.

 


جامعة طيبة تستضيف لقاءً لمتطوعي وزارة الرياضة لتعزيز دور الشباب في التنمية


شهد الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اللقاء التعريفي لمتطوعي وزارة الشباب والرياضة YLY بالأقصر - مستقبلنا دولار، بطلاب جامعة طيبة التكنولوجية، بهدف تعزيز دور الشباب في بناء المجتمع، وتمكينهم من المساهمة الفعالة في التنمية المستدامة.


الجامعة الأمريكية تناقش أول دراسة طويلة الأمد في مصر عن الشيخوخة الصحية


أقامت الجامعة الأمريكية بالقاهرة أول فعالية من سلسلة "لقاء مع خبير"، والتي أطلقتها الجامعة الأمريكية بالقاهرة أمس بحرمها بالقاهرة الجديدة، حيث ناقش الدكتور محمد سلامة، الأستاذ بمعهد الصحة العالمية والبيئة البشرية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، الشيخوخة الصحية في مصر


مجلس جامعة القاهرة يدعو للمشاركة الفعالة في انتخابات الرئاسة: واجب وطني الأربعاء


عقد مجلس جامعة القاهرة، اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور محمد الخشت، بمقر جامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية.

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