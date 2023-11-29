وزير التعليم يعلن تطوير مناهج اللغة العربية بكافة المراحل حفاظا على تراثها الأصيل

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لا تألو جهدا في سبيل النهوض باللغة العربية، والارتقاء بها .

وفي هذا الصدد أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة تقوم بتطوير مناهج اللغة العربية في كافة المراحل التعليمية، بما يحافظ على تراثها الأصيل، ويواكب مستجدات العصر الذي نعيشه.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : أن اللغة العربية تكتسب أهميتها من كونها لغة القرآن الكريم؛ إلى جانب أنها الرابطة الأقوى في دعم التواصل بين أبناء الأمة العربية، والمعبرة عن وجدانهم وهويتهم وشخصيتهم، ومخزون تراثهم الفكري والعلمي والإبداعي ووعاء حضارتهم العربية الأصيلة، خاصة في ظل الظروف والمتغيرات الإقليمية والدولية الحالية.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : إن للغة قيمة جوهريةً في حياة كل أمة، فهي الأداة التي تحمل الأفكار، وتنقل المفاهيم، فتقيم بذلك روابط الاتصال بين أبناء الأمة الواحدة، كما انها تُعد أحد المكونات الأساسية للانتماء الثقافي.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : إلى أن الطفل يتعلم في بيته اللغة العامية ويتعلمها في المدرسة باللغة الفصحى فيحدث لديه ازدواج للغة، مما يترتب عليه عدم حدوث ألفة للغة وعدم الإقبال على تعلمها، مؤكدا على أهمية القراءة الحرة في تعزيز اللغة لدى الطلاب.

كما شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على تضمين القضايا الحياتية في الكتب ونصوص القراءة لتمكين الطالب من التواصل والتعبير عن ذاته .

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مناهج المرحلة الابتدائية تتضمن قائمة المهارات الحياتية وهي أحد المبادئ التي قام عليها منهج اللغة العربية .

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أهمية التركيز على تنمية جميع مهارات القراءة والكتابة والاستماع وفهم المقروء.



وكان قد شارك الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، في "مؤتمر الخبراء الإقليمي لتعزيز اللغة العربية في التعليم لبناء مجتمعات أكثر شمولاً” ، الذي تنظمه الجامعة الأمريكية بالتعاون مع مؤسسة الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية والمكتب الإقليمي لمنظمة اليونسكو في بيروت.

وقد تضمن المؤتمر ، جلسات نقاشية تناولت التمثيلات والفرص والتحديات التي تواجه اللغة العربية، وتحقيق جودة التعليم، وعلاقة اللغة بالهوية والقيم، وطرق التدريس، واستعراض الدليل الإلكتروني للممارسات الواعدة في تعليم اللغة العربية في المنطقة العربية بغية بناء مجتمعات أكثر شمولاً، وخارطة الطريق لتعزيز اللغة العربية في التعليم وفي المجتمعات المحلية.

وعلى جانب آخر .. عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا بالسادة مديري المديريات التعليمية بمختلف المحافظات؛ للوقوف على تنفيذ المديريات التعليمية لتوجيهات وقرارات الوزارة بشأن انضباط سير العملية التعليمية.

جاء هذا الاجتماع بحضور الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، ورنده حلاوة رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي، وخالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات التعليمية، ونادية عبد الله رئيس الإدارة المركزية لشؤون المعلمين، وعبد الرؤوف علام رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين.

ورحب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بالحضور في هذا اللقاء والذي جاء ضمن سلسلة من اللقاءات الدورية؛ لمتابعة انضباط العملية التعليمية، والارتقاء بها في جميع محافظات الجمهورية.

ووجه الدكتور رضا حجازي خلال الاجتماع ، بتجهيز (٨٥٦٣) مدرسة تم تخصيصها كلجان انتخابية في الانتخابات الرئاسية ، موجهًا مديري المديريات بالتأكد من صيانة هذه المدارس وظهورها بالمظهر اللائق، والتشديد على ضرورة حضور وانتظام جميع المعلمين خلال الفترة من (١٠-١٢) ديسمبر المقبل، فترة انعقاد الانتخابات، مع وضع خطة لتحديد مكان لتجمع المعلمين والعاملين بالمدارس المخصصة كلجان انتخابية خلال هذه الفترة فى أقرب مدرسة مناسبة لهم، وحصول طلاب هذه المدارس فقط على إجازة خلال فترة الانتخابات، كما وجه بتكثيف المعلمين تدريس المقررات الدراسية المقررة خلال فترة انعقاد الانتخابات وذلك في المدارس المخصصة كلجان انتخابية فقط.