القائمة النهائية للأهلي في كأس العالم للأندية

نشر أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، قائمة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية.

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه على “فيس بوك”: “قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية.. حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء/ خط الدفاع: على معلول وكريم الدبيس ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وخالد عبدالفتاح وأكرم توفيق/ خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وإمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد/ خط الهجوم: محمود كهربا وبيرسي تاو وأنتوني موديست”.

ووتعادل فريق الأهلي مع يانج أفريكانز التنزاني 1-1، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة الماضي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.