المرشح الرئاسي حازم عمر يكشف عن رؤيته للمحليات

كشف المرشح الرئاسي حازم عمر أن القرار الثاني حال فوزه في الانتخابات الرئاسية ستكون على مستوى "المحليات" لان قطاع كبير من الشعب المصري يعاني من سوء الخدمات .

وقال حازم عمر، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة أخيرة “ الذي تقدمه على شاشة ”ON”، :الناس كتير بتشتكي سواء من قمامة أو غيرها جميعها تنتدرج تحت مشاكل المحليات وقد أن الاوان أن نصلح منظومة الادارة المحلية"، لافتاً إلى أنه أن الاوان أيضاً أن نقوم بإنتخاب الرقابة السليمة متمثلة في المجالس المحلية المنتخبة بالاضافة لمنظومة المحليات وسوف تستغرق عامين.

وتابع المرشح الرئاسي حازم عمر، أن تطبيق اللامركزية ستكون بشكل جزئي مشدداً "مقدرش أعمل لامركزية كاملة في الظروف الي زي دي مثل الازمة الاقتصادية وسيكون عبر تنمية شامة و ليس تنمية مركزية وتحقيق التنمية الشاملة يكون بربط مصالح المحافظة والاقليم بالمستثمرين لابد من ترك جزء من موارده حتى لايكون قوة معرقلة للاستثمار والصناعة ".

إنشاء الاكاديمية المتخصصة في للادارة المحلية .

وأشار حازم عر إلى أنه بعد أول قرار بإنشاء الامانة العامة للادارة المحلية يتم إنشاء الاكاديمية المتخصصة في للادارة المحلية .