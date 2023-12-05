فرض ضريبة 5% على المدارس الخاصة.. حازم عمر يكشف خطته بمجال التعليم

كشف المرشح الرئاسي حازم عمر، أن ثالث أهم القرارات التي سوف يتخذها حال فوزه في الانتخابات الرئاسية هوتقليص الفجوة التعليمية بين الرعاية التعليمية الخاصة والرعاية التعليمية الحكومية عبر فرض ضرائب على المدارس الخاصة.

وقال حازم عمر، خلال لقاء له عبر برنامج “كلمة أخيرة “، عبر فضائية ”ON”، أنه سيتم فرض ضريبة إستثنائبة لمدة ثلاث سنوات بنسبة 5% على المدارس الخاصة الدولية والاستثمارية بالاضافة لسن قانون أخر أن يعطي حوافز للمدارس الاستثمارية ليست حوافز فقط في المرافق لكن حوافز ضريبية لخلق التنافسية في التعليم الخاص.

وتابع المرشح الرئاسي حازم عر، أنه قبل ان اشرع في تحصيل تلك الضريبة سأكون خلقت عدد كبير من المدارس المنافسة عبر المعروض وتحقق المنافسة في جودة التعليم، مؤكدا أنه أملك من الادواتوالعلاقات الدولية مايحقق ذلك".

الشق التعليمي.

وأشار حازم عمر إلى أن حصيلة تلك الضريبة سوف توجه لصندوق داخل الموازنة العامة وتحت رقابة البرلمان، معلقا "سيككون له تشريع يمنع وزير المالية من إستخدام وزير المالية لاموال هذا الصندوق ألا لما خصص له وهو الشق التعليمي.