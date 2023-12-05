أستاذ طب نفسي تكشف أسباب الشخصية العنيدة ومفتاح التعامل معها

كشفت الدكتورة دينا ناعوم، استشاري الطب النفسي، عن الأسباب التي تخلق الشخصية العنيدة، و هي: الجينات، التربية، السن.

وأوضحت "ناعوم"، خلال لقائها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على شاشة " سي بي سي "، أن الشخص العنيد أحيانا يستخدم العند كأسلوب عقابي للطرف الاخر، و هذا يعتمد على الطريقة التي يتعامل بها الطرف الأخر معه.

ولفتت استشاري الطب النفسي، إلى أن الشخصية الوسواسية تُفضل أن تسير كل الأمور بشكل واضح و صائب، و إن تم التعامل بها و إقناعها بشكل غير الذي تفكر به أو بالمهاجمة تقوم بالعناد، موضحة أن هذه الشخصية تعتمد على أسلوب الإقناع و اختيار الوقت المناسب للتحدث معها.

يحتاج إلى مرونة في التعامل

أما بالنسبة للشخصية النرجسية، فقالت إن هذه الشخصية لا يُفضل مصارحتها بخطأها، معقبة: " مينفعش يتقالها أنت غلطان، ممكن أستخدم اختلافها في إقناعها بوجهة نظر معينة حتى لا تقوم بالعناد مع اللي قدامها"، مؤكدة أن التعامل مع الشخص العنيد يحتاج إلى مرونة في التعامل معه.

وتابعت، “ الشخص اللي بيعند عشان مش بيتم تقديره من اللي قدامه عادة بيخسر، لأنه لا يفكر بالمنطق و بالشكل الصحيح”.

